РПН: под Волгоградом заболеваемость бруцеллёзом подскочила в 9,5 раз





В Волгоградской области по итогу 2025 года Роспотребнадзор зафиксировал резкое увеличение количества случаев инфицирования людей бруцеллёзом. Опасный недуг был диагностирован у 35 жителей региона. Количество больных в 9,5 раза превысило уровень 2024 года, в 4 раза общероссийский и в 3,5 среднегодовой региональный показатель.

- Случаи заболевания бруцеллезом зарегистрированы в 9 административных территориях области, в том числе в г. Волжском — 11 случаев, что составило 31,4% от общего числа зарегистрированных случаев, Волгограде — 8 случаев, что составило 22,8%, Среднеахтубинском районе — 5 случаев, что составило 14,3%, Ленинском районе — 4 случая, что составило 11,4%, Быковском районе — 3 случая, что составило 8,6%, Калачевском, Котельниковском, Клетском и Светлоярском районах по 1 случаю, что составило по 2,9%, — сообщили в надзорном ведомстве.

В Волжском среднегодовой показатель был превышен немного не мало в 35 раз. Несмотря на то, что основным переносчиком инфекции выступает крупный рогатый скот, две трети заболевших в 2025 году – городские жители. Согласно данным экспертов, 54,3% случаев было связано с употреблением сырого молока, творога и сметаны. Пострадавшие покупали продукцию на ярмарках и стихийных развалах. Ещё 45,7% больных непосредственно контактировали с больными животными.

Среди причин тревожной статистики эксперты выделяют рост географии бруцеллёза. В 2025 году инфицированные животные обнаружены на 12 частных подворьях у 173 голов крупнорогатого скота. Кроме того, ситуацию усугубляет близость региона к Калмыкии, где также наблюдается взрывной рост заболеваемости.

Фото сгенерировано ИИ Kandinsky