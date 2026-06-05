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Общество

Крупные предприятия Волгоградской области заработали 23,2 миллиарда за три месяца

Общество 05.06.2026 10:30
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05.06.2026 10:30


За первые три месяца года крупные и средние организации Волгоградской области заработали 23,2 миллиарда рублей.

Больше всего прибыли, сообщает Волгоградстат, принесли предприятия, занимающиеся сельским и лесным хозяйствами, охотой, рыболовством и рыбоводством. Немногим уступают и организации, работающие в сфере образования – 81,6%. Тройку самых прибыльных замыкают компании, сосредоточенные на административной работе и сопутствующих дополнительных услугах.

В топ заслуживающих внимания направлений попали также здравоохранение, профессиональная, научная и техническая деятельность, строительство и, конечно же, торговля – как оптовая, так и розничная.

- Самыми кредитуемыми секторами экономики в Волгоградской области являются обрабатывающие производства (76,2%), сельское хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство ( 6,1%), а также оптовая и розничная торговля – 4,9%, - добавили статисты. 

Фото Павла Мирошкина 

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