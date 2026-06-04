Крупный пожар ликвидировали в районе ТЭЦ в Волжском





В городе Волжском Волгоградской области сегодня, 4 июня, произошло возгорание вблизи ТЭЦ. Черные клубы дыма, тянувшиеся с территории частного предприятия, волжане заметили утром.

Как рассказали в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 09:07.

- На территории частного предприятия происходило горение гаражных боксов. Подразделения 13-й ПСЧ ликвидировали горение в 09:46. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в региональном главке МЧС.

Причина пожара устанавливается специалистами.

Фото: Волгоград / t.me