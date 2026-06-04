



В Кировском районе Волгограда дорожный конфликт закончился неприятным выяснением отношений, дракой и угрозами убийством.

В конце мая 37-летний автомобилист едва не попал в аварию из-за неосторожного маневра девушки. Не стерпев обиды, мужчина погнался за машину и нагнал ее уже во дворе. При встрече с «обидчицей» и ее 32-летним спутником волгоградец сначала вызвал полицию, которую решил дожидаться лично, а после начал в грубой форме высказывать свои претензии по поводу стиля вождения.

- За девушку вступился ее молодой человек. После словесной перепалки он несколько раз ударил нагнавшего их автомобилиста по телу, причинив ему тяжкие телесные повреждения, - рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

На этом история, начавшаяся едва ли не на ровном месте, не завершилась, а, напротив, лишь набрала обороты. Искатель справедливости вернулся к своей машине, достал травматический пистолет и пригрозил оппоненту убийством.

- Спустя время состояние 37-летнего волгоградца ухудшилось. Он вызвал скорую помощь и поступил в больницу с травмой грудной клетки, закрытым переломом ребер слева и левосторонним пневмотораксом, - отметили в полиции. – В отношении спутника волгоградки возбудили уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений. Он отправлен под домашний арест. Параллельно проводится проверка по факту угрозы убийством – по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Фото Павла Мирошкина