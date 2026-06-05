Делегация Буркина-Фасо посетила главную высоту России в Волгограде





Делегация Республики Буркина-Фасо во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Аристидом Рапугдондба Людовиком Тапсоба посетила Мамаев курган в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Сталинградская битва».

Гости осмотрели мемориальный комплекс, возложили цветы к Вечному огню в Зале Воинской Славы и оставили запись в Книге почетных гостей Музея-заповедника «Сталинградская битва».





Визит прошел накануне товарищеского матча сборной России по футболу против сборной команды Буркина-Фасо.

Напомним, встреча сборных стартует 5 июня в 20.00 по московскому времени. Накануне обе команды провели тренировки на стадионе «Волгоград Арена». Как отметил наставник российской сборной Валерий Карпин, предстоящий матч обещает быть интересным, призвав СМИ и болельщиков со всей серьезностью оценивать возможности соперников.

Фото: музей-заповедник «Сталинградская битва»