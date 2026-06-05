Арбитражный суд Волгоградской области признал законным решение УФАС, которое уличило АО «Почта России» в злоупотреблении доминирующим положением.

Как сообщили в антимонопольном органе, сотрудники почты отказывали гражданам в оформлении писем различных видов под предлогом того, что нужно самостоятельно оформлять корреспонденцию в специальном сервисе АО «Почта России».

- В случае, если потребители отказывались от самостоятельного оформления корреспонденции, то организация навязывала услуги отправки по высокому тарифу, - указывает УФАС.

Проверяющие усмотрели в этих действиях нарушение п. 3 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 135 ФЗ «О защите конкуренции». Представили «Почты России» обжаловали это решение в арбитраже, но суд отказал оператору почтовой связи в признании недействительным решения ведомства. За содеянное грозит штраф, предусмотренный статьей 14.31 КоАП РФ (Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке). Наказание для юридического лица может составить от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.





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