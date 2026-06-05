



В Кировском районе Волгограда власти отрапортовали о завершении основного этапа ремонта ул. 64-й Армии. Здесь специалисты уложили новое асфальтовое покрытие.

- Работы проведены на участке протяженностью более трех километров — от Санаторной до Изоляторной. На сегодняшний день подрядчик полностью заменил дорожное полотно. Также на объекте выполнен ремонт колодцев, — уточнили в пресс-службе мэрии.

Сейчас в самом разгаре восстановление пересечений и примыканий, обновление тротуаров. Финишируют работы установкой новых остановочных павильонов, светофоров, дорожных знаков и нанесением разметки.

Отметим, по информации властей, во время обновления проезжей части специалисты уделили особое внимание сохранению гранитных бордюров. В мэрии сообщили, что большая часть из них была сохранена, подрядчик обустроил новое бордюрное покрытие лишь на тех участках, где натуральный камень отсутствовал или не подлежал для дальнейшей эксплуатации.

Фото из архива ИА «Высота 102»