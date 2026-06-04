В Волгограде толпа напала на сотрудников службы отлова МБУ «Северное»











Безобразное побоище произошло сегодня, 4 июня, в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Городские вести», на улицу Прибалтийскую прибыли сотрудники службы отлова МБУ «Северное». Поводом послужило обращение местной жительницы, которую покусала обитающая во дворе бездомная собака.

Ловец Алла усыпила животное транквилизатором и взяла на безопасную петлю. Однако в это время к ней подбежала толпа из местных жителей количеством около десяти человек. Они начали избивать девушку, выкручивать ей руки и угрожать, что проломят ей голову. Один из мужчин принес нож и перцовый баллончик, из которого девушке брызнули в лицо, перерезали петлю и утащили спящую собаку в подвал дома №6.



Разъяренная толпа не реагировала на призывы плачущей сотрудницы остановиться.

- Что вы делаете? Что вы творите? – безуспешно призывала Алла.



Однако и на этом все не закончилось. Один из мужчин подбежал к автомобилю службы отлова, пытаясь вытащить оттуда другого сотрудника, в борьбе с ним повредив машину.



Пострадавшая сотрудница получила химический ожог глаз, у нее зафиксирован конъюктивит от перцового газа и травмы рук. В полицию написано заявление, а все произошедшее попало на видео.





