



В Волгограде незаметно сменилось руководство Академии МВД России. Место генерал-майора Романа Павленкова занял переехавший из Уфы Виорел Флоча.

О кадровых перестановках в самом вузе не сообщали - на сайте лишь оперативно изменили сведения в разделе «Руководство». А вот в Краснодарском университете МВД России, напротив, поделились новостью о назначении нового начальника.

- Начальник Главного управления по работе с личным составом МВД России генерал-майор полиции Пётр Перцев представил личному составу начальника университета. Указом Президента Российской Федерации на эту должность назначен генерал-майор полиции Роман Павленков, - сообщили в пресс-службе вуза.





В Волгограде руководящую должность получил полковник Виорел Флоча, прежде возглавлявший Уфимский юридический институт МВД России. Высшее учебное заведение на Урале он представлял с сентября 2022 года.

О новом начальнике Волгоградской Академии МВД России известно не так много. Виорел Флоча родился 6 февраля 1974 года. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды Краснознаменное училище и Рязанский филиал Московского университета МВД России. Долгие годы служит в системе МВД России, занимая преподавательские должности в юридических вузах.

Фото Уфимского юридического института МВД России и из архива V102.ru