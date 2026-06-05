В Волгограде перекрыли проезды к стадиону «Волгоград Арена»

В Волгограде в день матча сборных России и Буркина-Фасо перекрыли движение по нескольким дорогам у стадиона.
С полуночи на пешеходный режим перешли следующие участки:
- дорога по улице Зайцева от проспекта имени Ленина до улицы имени маршала Чуйкова и входа GATE № 1;
- выезд со стороны улицы Батальонной на улицу Зайцева;
- проезд от проспекта имени Ленина до входа GATE № 5.
Перекрытые участки автомобилистам предлагают объехать по улицам 7-й Гвардейской и Возрождения.
Для горожан, которые решат приехать на игру на собственном автомобиле, подготовили 2060 парковочных мест, при этом 630 из них – платные ( на парковке у ТРЦ «Европа сити молл»). Попытать счастья и найти свободный уголок волгоградцы смогут также на улице Дымченко и около Дворца спорта.
Фото Павла Мирошкина