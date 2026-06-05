В Волгограде перекрыли проезды к стадиону «Волгоград Арена»





В Волгограде в день матча сборных России и Буркина-Фасо перекрыли движение по нескольким дорогам у стадиона.

С полуночи на пешеходный режим перешли следующие участки:

дорога по улице Зайцева от проспекта имени Ленина до улицы имени маршала Чуйкова и входа GATE № 1;

выезд со стороны улицы Батальонной на улицу Зайцева;

проезд от проспекта имени Ленина до входа GATE № 5.

Перекрытые участки автомобилистам предлагают объехать по улицам 7-й Гвардейской и Возрождения.

Для горожан, которые решат приехать на игру на собственном автомобиле, подготовили 2060 парковочных мест, при этом 630 из них – платные ( на парковке у ТРЦ «Европа сити молл»). Попытать счастья и найти свободный уголок волгоградцы смогут также на улице Дымченко и около Дворца спорта.

Фото Павла Мирошкина