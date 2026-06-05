Волгоградская область прорвалась в топ-15 нацрейтинга инвестиций





Волгоградская область сразу на восемь позиций улучшила свои результаты в Национальном рейтинге инвестиционного климата, формируемого экспертами АСИ. Регион впервые вошёл в топ-15, оставив позади многих конкурентов. Результаты ежегодного исследования были оглашены 5 июня на полях ПМЭФ-2026.

К достижениям регионов-лидеров специалисты отнесли сокращение административных барьеров и улучшение доступности инженерной инфраструктуры.

- В Волгоградской области время получения в аренду земельных участков сократилось на 15 рабочих дней, сроки получения разрешения на строительство – на 26 рабочих дней, а подключение к газопроводу занимает на 42 рабочих дня меньше, чем годом ранее, - обратила внимание на церемонии гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Эксперты подчёркивают, что достичь реальных улучшений получается лишь в тех субъектах, где руководители непосредственно вовлечены в диалог с бизнесом и смогли выстроить конструктивное взаимодействие.

Губернатор Андрей Бочаров, комментируя успех региона, также отметил, что определённый прогресс есть, но почивать на лаврах власти не собираются. Проблемные места по-прежнему остаются, и их решение – неотъемлемая часть комплексного социально-экономического развития региона.

- Мы понимаем, что нужно работать еще. Мы будем двигаться в этом направлении в сотрудничестве с нашими институтами развития, прежде всего с Агентством стратегических инициатив, - подытожил руководитель.

Фото: администрация Волгоградской области