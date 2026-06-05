



Семибалльная магнитная буря ударила по метеозависимым волгоградцам в пятницу, 5 июня.

- Несмотря на то, что исходные солнечные взрывы были разнесены по времени примерно на 10 часов, буря будет иметь непрерывный характер, поскольку, согласно расчетам, более поздние выбросы солнечного вещества по пути к Земле должны догнать выброшенные ранее плазменные облака и образовать единую структуру размером около миллионов километров, - предупредили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Пик мощной бури пришелся на сегодняшнее утро. Однако расслабляться горожанам, остро реагирующим на геомагнитные возмущения, пока еще рано. Свою силу они сохранят до конца суток и продолжат действовать на волгоградцев даже завтра – правда, с уже меньшим напором.

По словам врачей, магнитные бури действительно могут сказаться на состоянии жителей. Особенно остро их переживают волгоградцы с хроническими заболеваниями.

- Влияние геомагнитных возмущений на здоровье человека по-прежнему остается дискуссионным вопросом. Доказательной базы здесь в принципе нет, а все исследования по этой теме носят наблюдательный и статистический характер. Тем не менее, официальная медицина признает существование метеозависимости и метеочувствительности не как самостоятельного диагноза, а как фактора, который может усугубить хронические заболевания, - комментировала врач-терапевт Мария Деревянченко. – Чаще всего к врачу общей практики такие пациенты обращаются с жалобами на общую слабость и разбитость, снижение работоспособности, головные боли и головокружения вплоть до шаткости походки, бессонницу или, напротив, сонливость. Метеочувствительных людей могут также беспокоить боли в суставах и мышцах, повышенная тревожность, резкие перепады настроения и обострение хронических болезней.

Фото Павла Мирошкина