Администрация Иловлинского района Волгоградской области заплатит 40 тысяч рублей после нападения бездомной собаки на 9-летнего ребенка. Такую компенсацию морального вреда назначил районный суд по иску, которая подавала прокуратура в интересах несовершеннолетнего.

Как уточнили в надзорном органе, бездомное животное набросилось на ребенка на пути из школы домой. В результате мальчика доставили в больницу с тремя укушенными ранами левой голени. Ребенку оказали первую помощь и назначили курс антирабической вакцины. Однако от психологической травмы, которая осталась у мальчика после этого нападения, он еще не излечился. Несовершеннолетний до сих пор испытывает страх при виде собак.

Надзорная проверка показала, что власти района не принимали достаточных мер по организации отлова бездомных животных, поэтому иск был удовлетворен.

Фото из архива V102.RU

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