Сегодня, 4 июня, после 18:00 мск на Земле начнется сильная и продолжительная магнитная буря после недавней серии солнечных взрывов. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, буря уровня G3, что составляет 7 баллов из 9, продлится примерно 10 часов.

- Начало сильной и продолжительной магнитной бури категории G3 ожидается уже сегодня вечером по московскому времени в результате прихода к Земле сразу нескольких (двух или трёх) облаков плазмы, выброшенных вчера Солнцем в направлении Земли в результате серии сильных вспышек, - предупреждают ученые.

Солнечные взрывы произошли накануне с разницей в несколько часов. Солнечное вещество, выброшенное в результате этих вспышек, может образовать одно плазменное облако размером около 200 миллионов километров. Избежать землянам геомагнитного удара скорее всего не получится, учитывая такие размеры. Однако сценарий может случайным образом и измениться.

Ученые также напомнили, что буря высшего пятого уровня последний раз наблюдалась два года назад, в мае 2024. Она стала самой сильной за 20 лет.





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