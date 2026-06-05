



Российский боксер, олимпийский чемпион Александр Поветкин посетил оборонно-спортивный лагерь «Авангард». Как сообщили в пресс-службе лагеря, визит спортсмена стал ярким событием для участников программы Центра «ВОИН» из Новороссии, Донбасса, Белгородской и Волгоградской областей.

Титулованный спортсмен вместе с курсантами Центра «ВОИН» поучаствовал в военно-тактической игре. В штаб команды боксера вошел боец ММА Сергей Харитонов. Противостояли им не менее именитые спортсмены - 10-кратный чемпион мира по тхэквондо Иван Селезнев и российско-американский боксер Кевин Джонсон.





Под руководством профессиональных инструкторов подростки показали навыки, освоенные в рамках профильных программ обучения. В этом летнем сезоне школьники изучают треки «Снайпинг», «Медик-спасатель», «Огневая подготовка», «Тактическая подготовка» и «Оператор FPV-дрона». В битве победу одержала команда Александра Поветкина.

После в зале бокса и единоборств лагеря ребята получили возможность на практике освоить базовые и эксклюзивные элементы боксёрской техники под руководством мировых звёзд

– Меня впечатлили и масштабы лагеря, и профессионализм наставников, и настрой детей. Здесь воспитывается настоящий патриотизм. Я вижу сплочённую команду, искреннюю любовь к Родине у ребят. Считаю, что именно это – самое главное, – поделился впечатлениями Поветкин.





Встреча завершилась мастер-встречей и большой автограф-сессией. Мероприятие стало частью воспитательной и спортивной программы флагманского проекта «Время юных героев»

Участниками первой летней смены «Время юных героев» стали порядка 900 подростков из 6 регионов: Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик, Белгородской и Луганской областей. Для школьников разработана насыщенная спортивная, творческая и экскурсионная программа. Всего этим летом в лагере отдохнут порядка 4,5 тысяч школьников.





Отметим, с воспитанниками лагеря встретились олимпийские чемпионы Алексей Немов, Никита Нагорный, Татьяна Лебедева, Светлана Мастеркова, Алексей Петров и Дмитрий Труненков, призер олимпийских игр Александр Красных, титулованные спортсмены, боец ММА Джефф Монсон, боксер, чемпион мира и Европы по кикбоксингу Владимир Минеев, 10-кратный чемпион мира, 9-кратный чемпион Европы по тхэквондо Иван Селезнев, боксер Николай Валуев, международный гроссмейстер, многократный чемпион мира по шахматной композиции Данила Павлов.

Фото: Артем Большаков, пресс-служба оборонно-спортивного лагеря «Авангард»