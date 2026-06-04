



Полузащитник Артём Симонян продолжит выступать за волгоградский «Ротор» – стороны заключили новый контракт по схеме «1+1».

В минувшем сезоне 31‑летний хавбек стал главным диспетчером команды: с шестью голевыми передачами он возглавил список ассистентов «Ротора». Всего в активе Симоняна – 31 матч за клуб, в которых он отметился тремя забитыми мячами.Стабильная игра в центре поля и умение вовремя снабдить партнёра точной передачей сделали Симоняна одним из ключевых исполнителей в тактических схемах тренерского штаба. Продление контракта с футболистом – логичный шаг для укрепления средней линии перед стартом нового сезона.Приятным дополнением к спортивным новостям стали личные события в жизни футболиста: в минувшие выходные Артём Симонян сыграл свадьбу. Руководство клуба и товарищи по команде тепло поздравили новобрачного, пожелав счастья и благополучия молодой семье.Теперь полузащитник может полностью сосредоточиться на подготовке к предстоящему сезону. «Ротор» рассчитывает, что опыт и креатив Симоняна помогут команде решать высокие задачи в грядущих турнирах.