Сегодня состоялась пресс-конференция главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина и двух игроков команды Антона и Алексея Миранчуков. Один из первых вопросов, адресованных главному тренеру, касался качества поля на Волгоград Арене. Его попросили оценить состояние газона по 10-балльной шкале. Однако Валерий Карпин отказался отвечать на этот вопрос, вспомнив, что однажды он высказался о качестве газона, а в заголовках затем прозвучало, что он его назвал плохим. Главный тренер адресовал этот вопрос игрокам. И добавил все-таки, что, как по нему, так оно идеальное.
На вопрос ответили братья Миранчуки по очереди.
Антон Миранчук:
Свое мнение высказал и Алексей Миранчук:
– Всё нормально. Надеюсь, что оно выдержит все 90 минут. Поле хорошее.
Игроков также спросили о мотивации выступления за сборную после завершения клубного сезона.
– Это не первый раз, когда мы играем за сборную после завершения сезона. Головой все прекрасно понимают, что ещё не конец и думать о песке или море рановато. Думаешь о том, что другие игроки едут на чемпионат мира, где ответственность гораздо выше и надо себя показывать. После этого все посторонние мысли отходят на задний план, - признался Алексей Миранчук.
А главного тренера сборной попросили поделиться впечатлениями о съемках предматчевого ролика с Камилем Лариным, известным артистом из Волгограда.
– Наше знакомство с Камилем уже давнее, мы не познакомились на этих съёмках. Да и съёмки уже не первые. Уже появилась какая-то привычка. С Камилем было очень комфортно. Максимально. Шутки, прибаутки — такой, как он есть на сцене, такой же он и в жизни, - поделился Валерий Карпин.
Напомним, матч сборных России и Буркина-Фасо состоится на Волгоград Арене завтра, 5 июня. Начало игры - в 20-00 ч.