



Сегодня состоялась пресс-конференция главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина и двух игроков команды Антона и Алексея Миранчуков. Один из первых вопросов, адресованных главному тренеру, касался качества поля на Волгоград Арене. Его попросили оценить состояние газона по 10-балльной шкале. Однако Валерий Карпин отказался отвечать на этот вопрос, вспомнив, что однажды он высказался о качестве газона, а в заголовках затем прозвучало, что он его назвал плохим. Главный тренер адресовал этот вопрос игрокам. И добавил все-таки, что, как по нему, так оно идеальное.

На вопрос ответили братья Миранчуки по очереди.

Антон Миранчук:

- По мне, мягковато! Конечно, это все детали, но в целом мяч идеально катится, думаю, что каких-то проблем быть не должно. Надо просто подобрать шипы.







Свое мнение высказал и Алексей Миранчук:

– Всё нормально. Надеюсь, что оно выдержит все 90 минут. Поле хорошее.







Игроков также спросили о мотивации выступления за сборную после завершения клубного сезона.

– Это не первый раз, когда мы играем за сборную после завершения сезона. Головой все прекрасно понимают, что ещё не конец и думать о песке или море рановато. Думаешь о том, что другие игроки едут на чемпионат мира, где ответственность гораздо выше и надо себя показывать. После этого все посторонние мысли отходят на задний план, - признался Алексей Миранчук.





Кстати, Алексей Миранчук продемонстрировал для журналистов капитанскую повязку с изображением Родины-матери, Волгоград Арены и символики Года единства, которым объявлен 2026 год.

А главного тренера сборной попросили поделиться впечатлениями о съемках предматчевого ролика с Камилем Лариным, известным артистом из Волгограда.

– Наше знакомство с Камилем уже давнее, мы не познакомились на этих съёмках. Да и съёмки уже не первые. Уже появилась какая-то привычка. С Камилем было очень комфортно. Максимально. Шутки, прибаутки — такой, как он есть на сцене, такой же он и в жизни, - поделился Валерий Карпин.