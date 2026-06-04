Волгоградцы избавились от мелочи на 1,5 миллиона рублей





Жители Волгоградской области достали из копилок 309 тысяч монет на общую сумму почти в полтора миллиона рублей и избавились от них в ходе «Монетной недели», которая прошла в регионе в апреле 2026 года. Как сообщили в волгоградском отделении Банка России, всего волгоградцы сдали мелочи на 3% больше, чем во время аналогичной акции в прошлом году.

Только в банки волгоградцы принесли больше 700 килограммов мелочи, чтобы обменять ее на бумажные деньги или зачислить на банковский счет без комиссии. Чаще всего жители региона сдавали рубли разного номинала, а на копейки пришлось около 15% от всех монет.

В волгоградском отделении Банка России отметили, что полученная от жителей мелочь помогает упростить расчеты и снизить затраты на чеканку. Уже осенью в регионе пройдет аналогичная акция. При этом жителей призвали не дожидаться ее, а активно расплачиваться мелочью в повседневной жизни.



