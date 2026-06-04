Волгоградцы с iPhone лишились уведомлений от МАКС: в чем причина?

Сегодня, 4 июня, пользователи МАКС (МАХ) на устройствах Apple заметили, что перестали получать уведомления о новых сообщениях и звонках в мессенджере. Пресс-служба мессенджера в своем официальном канале опубликовала пояснения по этой проблеме.

- МАХ временно недоступен для скачивания в App Store. Сохраните приложение на смартфоне. В случае удаления установить его повторно не получится, - говорится в сообщении. - В связи с исключением МАХ из App Store уведомления о новых сообщениях и звонках не будут приходить на ваш смартфон. При этом сами сообщения будут доставляться, и все функции МАХ останутся доступными.

Пользователям iPhone для того, чтобы получать уведомления и быть на связи, рекомендуют периодически самостоятельно открывать приложение, чтобы не пропустить важные сообщения.

Фото из архива V102.RU

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