В Волгограде на смену бодрящей погоде возвращается июльское марево





После недолгого затишья в Волгоградскую область возвращается 35-градусная жара.

Уже сегодня, предупреждают синоптики волгоградского ЦГМС, в регионе потеплеет до +32. Дальше погода, позволившая любителям прохладной погоды хотя бы на несколько дней вдохнуть полной грудью, продолжит уверенный «прогрев» - во вторник столбики термометров поднимутся от +32 до +34 градусов.

В среду жителей Волгоградской области ожидает солнечная и по-июльски знойная погода. Воздух раскалится до +35. Лишь в отдельных районах региона температура поднимется не выше +31. Надежды на осадки, которые могли бы смягчить жару, в ближайшие дни не стоит питать ни волгоградцам, ни жителям районов региона.

Фото Павла Мирошкина