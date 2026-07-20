Главное

Под Волгоградом СК проверяет скандальную майнинг-ферму Евгения Ищенко Винтажный своп, День огурца, физра и чтения Евтушенко: куда сходить в Волгограде 18 и 19 июля Топливная «засуха» провоцирует рост: смотрим цены и наличие бензина на АЗС в Волгограде Вернуть мантию после скандалов попытаются в Москве двое волгоградских экс-судей Генерал Гищенко возвращается в Волгоград, чтобы возглавить ГУ МВД России

Актуально

Разноголосье над Волгой: как в Волгограде проходил фестиваль «Крымская братина» – фото

«Нас обманули»: в селе Волгоградской области «под шумок» реорганизовали местную школу

Максимум пользы и вкуса: что приготовить из крыжовника – необычные рецепты

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Кабардино-Балкарии стартовал слет казачьей молодежи
В станице Екатериноградской Кабардино-Балкарской Республики начал работу молодежный казачий слет «Слава Богу, мы казаки». Культурно-спортивное мероприятие собрало более 100 участников из разных регионов России, а также объединило свыше 50...
Федеральные новости
 В России для жителей вводят плату за сброс дождевой воды в ливневку
В третьем квартале 2026 года в Ростове-на-Дону планируют утвердить тарифы на отвод дождевых стоков и использование городской ливневой канализации. Об этом сообщают «Ведомости Юг».  По данным издания, платить за...
Общество

Четыре московских рейса задерживаются в аэропорту Волгограда

Общество 20.07.2026 06:06
0
20.07.2026 06:06


На фоне действовавших в Москве режимов беспилотной и ракетной опасности в волгоградском аэропорту задерживаются четыре рейса из столицы.

Самолет авиакомпании «Победа» прибудет из Шереметьево с 45-минутной задержкой – вместо 9:05 в Гумраке его встретят в 9:50. В Москву волгоградские пассажиры отправятся в 10:20.

Днем горожанам, собравшимся вылететь в столицу, придется задержаться более, чем на два часа – рейс DP 6969 ожидают лишь в 16:40 вместо заявленных прежде 14:30. В сторону Шереметьево борт отправится в 17:10.

Сегодняшней ночью в Московской области практически одновременно объявили о беспилотной и ракетной опасности. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера воскресенья столицу пытались атаковать более 400 украинских дронов.

О возможном ударе БПЛА накануне вечером предупредили и жителей Волгоградской области. Угроза атаки не миновала в регионе до сих пор.

Фото Андрея Поручаева 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
20.07.2026 08:45
Общество 20.07.2026 08:45
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2026 08:39
Общество 20.07.2026 08:39
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2026 08:18
Общество 20.07.2026 08:18
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2026 07:36
Общество 20.07.2026 07:36
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2026 06:50
Общество 20.07.2026 06:50
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2026 06:24
Общество 20.07.2026 06:24
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2026 06:06
Общество 20.07.2026 06:06
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2026 22:18
Общество 19.07.2026 22:18
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2026 19:04
Общество 19.07.2026 19:04
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2026 16:21
Общество 19.07.2026 16:21
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2026 14:27
Общество 19.07.2026 14:27
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2026 13:26
Общество 19.07.2026 13:26
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2026 12:23
Общество 19.07.2026 12:23
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2026 10:27
Общество 19.07.2026 10:27
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2026 09:17
Общество 19.07.2026 09:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:45
Волгоградскую область атаковали украинские дроныСмотреть фотографии
08:39
Волгоградский фельдшер спасла мужчину с острым инфарктомСмотреть фотографии
08:18
Волгоградцы берут в ипотеку больше трех с половиной миллионов рублейСмотреть фотографии
08:17
Жилищный фонд Волгограда вырос на 0,6 млн кв.метровСмотреть фотографии
07:36
В Волгоградской области отменили действовавшую более девяти часов беспилотную опасностьСмотреть фотографии
07:22
Действующий депутат из Волгограда подал документы на участие в выборахСмотреть фотографии
06:50
В Волгоградской области начался сезон одного из самых массовых аллергеновСмотреть фотографии
06:24
В Волгограде на смену бодрящей погоде возвращается июльское маревоСмотреть фотографии
06:06
Четыре московских рейса задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
22:18
МЧС предупредило об угрозе налета БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:40
Парковка взамен Привокзальной площади в Волгограде заработает в тестовом режиме с 21 июляСмотреть фотографии
20:13
Осужден аферист, наживший состояние на безденежье и доверчивости волгоградцевСмотреть фотографии
19:04
Под Волгоградом назвали победителей игры «Зарница 2.0 Педвузы»Смотреть фотографии
18:15
Волгоградский «Ротор» провел открытую тренировку перед матчем второго тураСмотреть фотографии
17:31
Под Волгоградом суд оставил в СИЗО ревнивого убийцуСмотреть фотографии
17:02
Волгоградские спортсмены берут медали на стартах в КраснодареСмотреть фотографии
16:21
«Спасибо за открытые сердца!»: Александра Пахмутова поделилась теплыми воспоминаниями о ВолгоградеСмотреть фотографии
15:50
Цена невынужденных ошибок в регби тоже высока. «Ротор» в упорной борьбе проиграл МАРСмотреть фотографии
15:14
Волгоградские леса останутся для жителей под запретом из-за жарыСмотреть фотографии
14:27
Берег Волги в центре Волгограда взяли под охрануСмотреть фотографии
13:26
Более 9 тыс. волгоградских металлургов могут уйти на пенсию досрочноСмотреть фотографии
12:48
Волгоградские силовики под «взором» БПЛА искали мигрантов на полях и стройкеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:23
Закрылся первый в Волгограде магазин сети «Л’Этуаль»Смотреть фотографии
11:40
Под Волгоградом водитель фуры «впечатал» иномарку в КАМАЗСмотреть фотографии
11:12
Маневр волгоградца на иномарке покалечил ребенка в автобусеСмотреть фотографии
10:27
«Место любопытное»: краевед напомнил историю участка каменной мостовой на проспекте Ленина в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:17
140 вражеских БПЛА не затронули Волгоградскую областьСмотреть фотографии
09:04
Оранжевый уровень погодной опасности из-за жары введен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:12
Атаки БПЛА привели к задержкам и отмене рейсов в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
07:56
Бочаров возглавил попечительский совет по восстановлению Казанского храма в ВолгоградеСмотреть фотографии
 