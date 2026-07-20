



Амброзия, называемая одним из самых массовых аллергенов, вступила в игру против жителей Волгоградской области.

Растение, чаще всего называемое аллергологами причиной поллиноза, разрослось на территории всего региона. Однако в Волгограде его влияние пока не так велико. Куда серьезнее в середине июля ситуация обстоит в станице Клетской и Ленинске.

В скором времени спокойный сон волгоградских аллергиков нарушит и еще один широко известный возбудитель – полынь. Пока же в регионе регистрируется его умеренная активность.

Из-за пыления сорняковых трав Волгоградская область по-прежнему остается в «красной зоне». На состояние горожан, не понаслышке знающих обо всех проявлениях поллиноза, также влияют злаки. Сильнее всего от их цветения страдают жители Дубовки, Ольховки и других городов региона.





Еще в начале мая горожане схватились за платки и антигистаминные препараты, безо всяких календарей узнавая о начале пыления березы. К концу июня этот мощный аллерген сошел на нет, уступив место злаковым травам и сорнякам.

Фото Павла Мирошкина, скриншот с карты "Яндекс.Погода"