



Волгоградская область по итогам 2025 года заняла третье место в стране по производству овощей открытого и закрытого грунта. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, в прошлом году в регионе собрали 1,1 миллиона тонн овощей. Это – третий показатель по стране после Астраханской области и Дагестана.

Лидером по производству овощей стал Городищенский район с долей 47,9% от общего валового сбора. Кроме того, в пятерку самых «овощных» районов вошли Среднеахтубинский, Быковский, Светлоярский и Ленинский.

Наибольший удельный вес по видам овощных культур приходится на морковь столовую – 33,1% от всего объема, доля производства лука репчатого – 32,6%, томатов – 8,2%, огурцов – 7,9%. Валовой сбор моркови составляет 379 тыс. тонн, лука – 373 тыс. тонн, томатов – 94 тыс. тонн, огурцов – 91 тыс. тонн.

При этом волгоградские сельхозпроизводители возглавляют рейтинг по выращиванию моркови столовой и находятся на втором месте по производству лука репчатого в Российской Федерации.

В прошлом году больше всего овощей выращивали в крестьянско-фермерских хозяйствах – 61,2%. Далее следуют сельскохозяйственные организации (29,2%) и хозяйства населения (9,6%).



