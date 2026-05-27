ВТБ и Вайлдберриз договорились о партнерстве: детали





ВТБ и Группа RWB договорились о стратегическом партнерстве. Как сообщает ИА «Высота 102», оно будет направлено на совместное развитие розничного бизнеса, разработку и внедрение новых продуктов, повышение доступности передовых финансовых услуг.

Уточняется, что в результате соглашения банк приобретает 5% доли в WB Банке с потенциальной возможностью увеличения доли в банке, а WB Банк, входящий в группу RWB, получает доступ к инфраструктуре банка.

– Мы считаем, что такое взаимодействие – очень важный шаг для нашего банка и в целом для развития финансовых услуг на базе платформенной экономики. Для нас это выход на совершенно другой уровень клиентской базы, другие масштабы клиентской работы, – заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

По словам первого заместителя президента-председателя правления банка Дмитрия Пьянова, данное партнерство ведет к совместному использованию больших данных для индивидуального ценообразования и минимизации рисков.