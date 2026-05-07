Огурцы и помидоры стремительно дешевеют в Волгоградской области

В Волгоградской области уже как минимум третью неделю падают цены на свежие огурцы и помидоры. По данным еженедельного мониторинга Волгоградстата, эти овощи сохранили свое лидерство по снижению цен: огурцы подешевели на 16,3% - до 141,9 рубля за килограмм, а помидоры – на 13,7% (до 241,94 рубля за кило).

Из плодоовощной продукции подорожала на 3% белокочанная капуста – до 40,68 рубля за килограмм, на 2,2% свекла – до 40,49 рубля и на 1,6% лук репчатый – 42,74 рубля за килограмм.

Фото из архива V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!