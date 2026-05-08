На кредиты жителей можно 2 года содержать всю Волгоградскую область





Жители Волгоградской области на 1 апреля 2026 года должны банкам 415,6 млрд рублей. По данным волгоградского отделения Банка России, это на 3,8% больше, чем в 2025 году.

По оценкам экспертов, уровень закредитованности населения Волгоградской области растет в связи с ростом спроса на ипотеку в конце 2025-го и первом месяце 2026 года.

– На начало апреля обязательства жителей региона по ипотеке были на 9,2% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Одновременно с октября прошлого года в Волгоградской области наблюдается замедление темпов снижения портфеля потребительских кредитов. Спрос на них в регионе постепенно восстанавливается, – уточняют эксперты.

В первом квартале 2026 года жители Волгоградской набрали в банках потребкредитов на общую сумму более 72 млрд рублей, что почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выдача ипотечных кредитов увеличилась на 69%, потребительских – на 17%.

– В январе мы наблюдали нетипичное оживление спроса на ипотеку. Жители региона спешили взять кредит в преддверии ужесточения с 1 февраля условий по семейной ипотеке, когда вступило в силу ограничение «один льготный кредит на одну семью». В феврале и марте спрос волгоградцев на ипотеку по сравнению с январем стал более сдержанным. При этом благодаря плавному снижению ключевой ставки и, как следствие, ставок по рыночной ипотеке и потребительским кредитам спрос на эти продукты постепенно восстанавливается, – отметил управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.

Напомним, что доходная часть бюджета Волгоградской области на 2026 год запланирована в размере 185,3 млрд рублей, доходы в 2027 году составят 189,6 млрд рублей, в 2028 году – 203,7 млрд. Таким образом, суммы набранных жителями региона кредитов могло бы хватить на два года безбедного существования региона.

К слову, накопления волгоградцев в банках тоже растут, но менее активно. Это связано с плавным снижением ставок по вкладам и ростом интереса к альтернативным инструментам сбережения.