В аэропорту Волгограда отменяют рейсы после 17-часовых ограничений

Сегодня, 5 мая, волгоградский аэропорт, который 17 часов не выпускал и не отправлял самолеты из-за введенных Росавиацией ограничений, все еще возвращается к штатной работе. В расписании аэропорта, несмотря на возобновление полетов, есть задержки и отмены авиарейсов.

На данный час отменены несколько рейсов «Аэрофлота»: самолет в Москву в 17:50 мск и Санкт-Петербург в 19:45 мск. Также вылеты в северную столицу в 18:50 мск отменила авиакомпания «Победа» и в 19:45 мск авиакомпания «Россия». Отменены рейсы из Шереметьево в Волгоград в 16:50 мск и 19:25 мск, а также из Санкт-Петербурга в 18:25 мск.

Задерживаются четыре московских рейса – два на прилет и столько же на вылет из Волгограда в столицу.

Напомним, что ограничения на работу аэропорта, которые были введены днем 4 мая, были сняты утром 5 мая. Это привело к задержкам более двух десятков рейсов в волгоградском аэропорту.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!