«Поющие» военные песни трамваи прокатят волгоградцев в День Победы

«Трамваи Победы» с музыкой военных лет будут курсировать по Волгограду в преддверии Дня Победы. Жители и гости города прокатиться в празднично украшенных вагонах и послушать известные мелодии смогут на маршруте №11 «Судоверфь – ОАО «Каустик» и линии СТ.

Как сообщили в мэрии, в таких «поющих» трамваях волонтеры в гимнастерках и пилотках будут раздавать всем желающим георгиевские ленточки. На протяжении всего пути в салоне будут звучать «Катюша», «Смуглянка», «Журавли», «Десятый наш десантный батальон», «День Победы» и многие другие военные песни.

Такие трамваи будут работать на маршруте №11 с 15:00 до 17:00 8 мая, а на линии СТ с 16:00 до 18:00 8 мая.





