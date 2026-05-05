



Сегодня, 5 мая, председатель СК России провел оперативное совещание в Краснодаре с руководителями следственных подразделений. В ходе встречи были подведены итоге работы следственных органов ЮФО за первый квартал текущего года.

Глава СК отметил, что по сравнению с прошлым годом на четверть снизилось количество зарегистрированных преступлений – 38,5 тысяч. На 21% стало меньше совершаться убийств и покушений на убийство. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений в округе составила 68%, что выше среднероссийского показателя. В первом квартале в Южном федеральном округе следователями СК России направлено в суд 2 376 дел.





Однако по сравнению с прошлогодними показателями зафиксирован рост преступлений террористического характера, кстремистских посягательств, фактов коррупции, деяний, совершенных в сфере ЖКХ, а также случаев обмана дольщиков.

Бастрыкин поручил принять меры к повышению качества предварительного следствия. Кроме того, руководителям на местах поручено усилить профилактику радикальных проявлений, особенно среди молодежи.

