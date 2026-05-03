



В Волгограде на фоне масштабного ночного налёта беспилотников ВСУ и запрета Росавиации на использование воздушного пространства некоторых регионов европейской части России гражданскими судами, произошёл сбой в расписании аэропорта Волгограда. В воздушную гавань с задержкой прибудут четыре авиарейса из Еревана, Москвы и Санкт-Петербурга, а также отложен вылет ещё пяти самолётов.

С 9:20 на 11:20 отложен прилёт в Волгоград рейса № FV 6946 авиакомпании «Россия» из Еревана. Московский рейс № DP 6965 «Победы» прибудет с 40-минутной задержкой в 10:00. Ещё один столичный рейс № SU 1180 «Аэрофлота» приземлится с двухчасовой задержкой в 11:30. Прилёт рейса № 5N 511 из Санкт-Петербурга компании Smartavia также прибудет в областной центр с двухчасовой задержкой в 13:15.

Из Волгограда в Калининград с задержкой в шесть часов вот-вот должен вылететь рейс № EO 862 авиакомпании «Икар». С 9:45 на 10:20 отложен вылет в Москву рейса № DP 6966 «Победы». Столичный рейс № SU 1181 «Аэрофлота» смещён на два часа. Самолёт вылетит из Волгограда в 12:30. Совместный рейс № FV 6116 компаний «Россия» и «Аэрофлот» отложен с 11:10 на 13:10. Рейс компании Smartavia по аналогичному маршруту также вылетит с двухчасовой задержкой в 14:05.

Отметим, ранее минувшей ночью Росавиация вводила запрет на приём и отправление самолётов аэропортами Москвы и Санкт-Петербурга. Утром 3 мая в Минобороны сообщили об отражении масштабного налёта 334 БПЛА на регионы России. Волгоградскую область удар миновал стороной, однако в утренние часы РСЧС немного заставило жителей региона поволноваться.

