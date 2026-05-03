Под Волгоградом отменена 18-минутная беспилотная опасность





Утром 3 мая в Волгоградской области отменена беспилотная опасность. Об этом сообщила «Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

По информации специалистов, жители и гости региона теперь могут безопасно находиться на открытых участках улиц и подходить к окнам.

Напомним, режим беспилотной опасности был объявлен в Волгоградской области 3 мая в 07:04 и продлился всего 18 минут. Эта беспилотная опасность стала одной из самых коротких из объявляемых на территории региона.

Фото из архива ИА «Высота 102»