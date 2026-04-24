Под Волгоградом попавших на Волге рыбаков ищут с помощью БПЛА

В Светлоярском районе Волгоградской области для поиска пропавших рыбаков, которые перевернулись на лодке в Волге, применяются беспилотные летательные аппараты. Радиус поиска расширен. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

По информации следователей, 24 апреля на Волге перевернулась моторная лодка, в которой находилось четверо рыбаков. Тело одного удалось найти. Местонахождение троих пока неизвестно.

По данным источников ИА «Высота 102», в числе пропавших - президент Торгово-промышленной группы «БИС» Александр Назаров. По предварительным данным, он управлял лодкой.

Известно, что четверо мужчин в возрасте от 62 до 75 лет ушли на рыбалку в район хутора Громки. В райотдел полиции поступило сообщение, что сегодня в 9 утра рыбаки возвращались на лодке домой и перестали выходить на связь.

Тело одного из мужчин было обнаружено около 12:00 мск на противоположном берегу Волги, в 2 км от места рыбалки. Лодку и троих рыбаков пока найти не удалось.

К поискам привлечены также специалисты ГКУ Служба спасения.

В Южной транспортной прокуратуре сообщили, что по факту этого происшествия проводится проверка.

