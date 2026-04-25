МЧС: заморозки продержатся в Волгоградской области до 27 апреля









Погода в ближайшие дни в Волгоградской области не принесет долгожданного тепла. Предупреждение о заморозках в воздухе и на поверхности почвы -1…-3º в ночное время утром и ночью 26 и 27 апреля выдали в ГУ МЧС сегодня, 25 апреля.

Неблагоприятный прогноз опубликовали в в Волгоградском ЦГМС. В регионе по-прежнему будет бушевать сильный ветер с осадками. Так, 27 апреля на севере региона могут пройти дожди со снегом. С 27 по 28 апреля в Волгоградской области также обещают шквалистый ветер с порывами до 22 метров в секунду.



Напомним, накануне, 24 апреля, на Волгоградскую область обрушился шквалистый ветер. Порывы порой достигали 29 метров в секунду. Кое-где в Волгограде даже срывался снег.



