В Волгоградской области надзорные органы в целях защиты прав населения проводят работу по восстановлению газоснабжения котельных в Урюпинске, которые 22 апреля остались без топлива по решению ресурсоснабжающей организации. В результате горячая вода была отключена в 32 многоквартирных домах и 10 социальных объектах.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» прекратило поставку газа на восемь котельных МУП «Тепловое хозяйство» Урюпинска из-за долгов.

- При этом ресурсоснабжающая организация, используя свое доминирующее положение на рынке поставки энергоресурсов с целью понуждения муниципального предприятия к погашению задолженности за поставленный газ в обход законных процедур урегулирования гражданско-правового спора в судебном порядке, фактически нарушает права добросовестных плательщиков – жителей городского округа город Урюпинск, - сообщила Черединина.

В целях защиты прав и законных интересов неопределенного круга лиц Урюпинский межрайонный прокурор Волгоградской области подал в суд исковое заявления к ресурсоснабжающей организации о возложении обязанности обеспечить бесперебойную подачу газа населению.

По инициативе надзорного ведомства судом приняты обеспечительные меры в виде возложения обязанности на ресурсоснабжающую организацию возобновить поставку газа на котельные.

В настоящее время, как пояснила представитель прокуратуры, обеспечительные меры фактически исполнены. Ситуация находится на контроле надзорных органов до фактического устранения нарушений.

Фото Геннадия Гуляева из архива V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!