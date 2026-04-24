ВЭБ: Волгоград первым из городов-участников программы ГЭТ вывел на линии все трамваи и электробусы

Об этом стало известно в ходе рабочего визита делегации ВЭБ.РФ во главе с Игорем Шуваловым в Волгоград. По состоянию на апрель 2026 года в город поставлено 62 новых трамвая и 21 электробус. Все они уже выведены на маршруты. Запущено движение на маршрутах «Скоростной трамвай» и № 2. Ведется реконструкция тяговых подстанций и трамвайных путей.

На данный момент общий бюджет проекта модернизации ГЭТ в Волгограде составляет почти 12 млрд рублей, 3 млрд из которых — кредит ВЭБ.РФ, 8 млрд — федеральный капитальный грант. Делегация ВЭБ.РФ с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым и главой города Владимиром Марченко проехала по маршруту скоростного трамвая и электробуса.


– Волгоград – город с уникальной топографией, вытянувшийся вдоль Волги. Доступность и экологичность современного общественного транспорта – важнейшая составляющая качества жизни горожан и гостей города. У нас есть совместный с регионом опыт модернизации трамвайной сети, благодаря которому уже два обновленных маршрута введены в эксплуатацию. Трамваи и электробусы полностью поставлены. Ожидаем завершение укладки еще около 14 километров путей, реконструкции подстанций и депо, – заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

В рамках рабочего визита Игорь Шувалов посетил оборонно-спортивный лагерь «Авангард» в рабочем поселке Средняя Ахтуба, где прошла встреча с молодежью. В Волжском осмотрели производственные площадки завода «Волгабас» — одного из ведущих российских производителей автобусов, в том числе газомоторных и электрических.


Развитие городской экономики – модернизацию систем уличного освещения и развития мест досуга – обсудили в рамках посещения Центрального парка культуры и отдыха и набережной 62-ой армии. При поддержке ВЭБ.РФ в Волгограде смонтировано свыше 6 тысяч опор, проложено 315 километров линий наружного освещения. Более 9,5 тысяч светильников во всех районах города были заменены на энергосберегающие. Освещенность 200 улиц и дворов выросла на 30%, а эффективность городского освещения – на 50%. Совместно с партнерами ВЭБ.РФ вкладывает существенные инвестиции в проекты масштабной модернизации региональных систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и городского освещения.



Общая стоимость реализуемых проектов превышает 548 млрд рублей, участие ВЭБ.РФ на 52,4 млрд рублей. В настоящее время госкорпорация в партнерстве с федеральными операторами участвует в финансировании 13 проектов в российских регионах по модернизации инфраструктуры ЖКХ. Только в 2025 году на ЖКХ-проекты ВЭБ.РФ направил 6 млрд рублей.

Андрей Бочаров поблагодарил ВЭБ.РФ и лично Игоря Шувалова за поддержку инициатив, направленных на развитие Волгоградской области: 

– Проекты реализуются в соответствии с нашими планами, на самом высоком уровне, и самое важное — значительно влияют на качество жизни людей. Сегодня мы обсуждали и будущие проекты, которые связаны с дальнейшим развитием нашей страны, Волгоградской области. ВЭБ. РФ предлагает очень интересные и полезные инструменты поддержки, которые, я уверен, будут востребованы. 


Губернатор отметил, что регион и госкорпорация продолжат сотрудничество в промышленной, туристической, транспортной сферах, а также в реализации совместных проектов патриотического воспитания молодежи.

СправочноФедеральная программа модернизации ГЭТ реализуется с 2022 года при участии ВЭБ.РФ. Куратором программы в Правительстве является вице-премьер Дмитрий Григоренко. В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации ВЭБ.РФ выполняет роль финансирующей организации, проектного офиса программы, а также ее координатора. В рамках программы российские города получают финансирование на закупку нового подвижного состава (трамваи, электробусы, троллейбусы), реконструкцию путей, подстанций и депо. Параллельно внедряется цифровая платформа управления транспортом и разрабатываются мобильные приложения для пассажиров. Механизм программы предполагает сочетание федерального капитального гранта, льготного кредита ВЭБ.РФ и собственных средств региона.

За время реализации программы регионы-участники при поддержке ВЭБ.РФ получили 461 современный трамвай отечественного производства, из которых 411 вышли на маршруты. В 8 городах реконструировано 280,51 км одиночных путей, из которых 217,01 км введены в эксплуатацию. Проекты программы охватывают города с населением около 6,7 млн человек.

Фото: администрация Волгоградской области 

