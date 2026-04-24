В Волгограде сегодня, 24 апреля, в Детско-юношеском центре состоялось яркое событие – открытие трехдневной праздничной программы, приуроченной к 10-летию Комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Как сообщает ИА «Высота 102», участниками этого события стали представители Республик Алтай и Калмыкия, Астраханской, Ивановской, Московской областей, Владивостока, Череповца, а также представители деловых сообществ Москвы и Санкт-Петербурга.

Фотограф «Высоты 102» побывал на мероприятии – смотрите яркий репортаж с участием самых успешных женщин России.





























В ходе официальной части у частницам юбилейного события с приветственными словами обратились представители органов государственной власти, руководители профильных ведомств и депутаты законодательных собраний регионального и муниципального уровней.

















Трехдневной программой форума с участием самых успешных женщин России в Волгограде предусмотрены деловые встречи, а также события на открытом воздухе: ярмаока, образовательные мастер-классы, презентации проектов партнеров, открытие фотовыставки «Женщины, которые создают» и многое другое.













В своем приветствии к участникам юбилейных мероприятий региональный координатор партпроекта «Предпринимательство», депутат Волгоградской городской думы Иосиф Ефремов отметил, что за прошедшее десятилетие с участием женщин-предпринимателей Волгоградской области реализован ряд значимых инициатив, получивших признание на федеральном уровне. Он выразил признательность волгоградкам за профессионализм, ответственность и вклад в социально-экономическое развитие региона.





25 апреля участницы форума ожидают всех желающих в Комсомольском саду Волгограда. Здесь пройдут большой городской фестиваль и ярмарка. Время проведения – 11:00–19:00. Подробнее о программе.




















































