В Краснооктябрьском районе Волгограда завершилась реконструкция участка водовода по улице Кузнецова, который прокладывали еще после войны. Из-за износа здесь неоднократно происходили технологические нарушения, которые приходилось устранять коммунальщикам.

Как сообщили в «Концессии водоснабжения, чтобы избежать новых нештатных ситуаций было принято решение о комплексной реконструкции водовода.

- Трубу укладывали методом горизонтально-направленного бурения. Работали осторожно и аккуратно, учитывали глубину залегания газопровода и нахождения высоковольтных линий рядом, - рассказал прораб подрядной организации Андрей Феськов.

По его словам, работы осложнялись тем, что водовод проложен глубоко, а рыть траншею из-за неровного рельефа и других сетей было небезопасно.

В итоге коммунальщики справились с задачей и заменили 250 метров изношенных труб на современные и надежные - из полиэтилена. Здесь же были построены два колодца в местах «врезки» новых труб в общий водовод.

Водоснабжение близлежащих домов на время работ было организовано по временному наземному трубопроводу, поэтому неудобств жители не почувствовали. Обновление участка сети обеспечит бесперебойную подачу ресурса почти 2000 жителей Краснооктябрьского района.

Фото «Концессий водоснабжения»





