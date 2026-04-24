



В Волгограде 26 апреля состоятся дополнительные рейсы электричек. Пригородные поезда помогут волгоградским болельщикам добраться домой после футбольного матча «Ротора» с «Волгой».

Со станции «Краснооктябрьская» в 19:33 отправится электричка №6339 «Краснооктябрьская – Шпалопропитка». Уже в 19:40 она отъездит с нижние платформы «Мамаева Кургана», а в 20:46 прибудет на станцию «Шпалопропитка».

Электричка №6437/6438 «Волгоград-1 – Волжский» отправится с главного вокзала областного центра в 19:50, а с верхней платформы «Мамаева Кургана» в 19:56 и прибудет на станцию «Волжский» в 20:34.