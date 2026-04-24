План «Ковер» в аэропорту Волгограда продлился 28 минут

Аэропорт Волгограда вернулся к штатной работе после непродолжительных ограничений, которые вводились в целях обеспечения безопасности полетов из-за угрозы БПЛА.

Как сообщили в Росавиации, ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 20:36 мск, через 28 минут после того, как они были введены.

В настоящее время задерживается два рейса. Прибытие самолета из Москвы, который должен был прилететь в Волгоград в 21:40 мск, отложено до 22:55 мск. А вылет из Волгограда обратно в столицу перенесен с 22:05 мск на 23:35 мск.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!