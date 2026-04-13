Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

 Регионы России объявляют нерабочим днем 21 апреля
В России руководители нескольких регионов ввели дополнительный выходной день в связи с предстоящим Днем поминовения усопших (Радоницей). Как сообщает ИА «Высота 102», отдохнуть 21 апреля смогут жители Краснодарского и...
 Суд Краснодара арестовал имущество бизнесменов, захвативших ростовский ипподром
  Октябрьский районный суд в Краснодаре арестовал имущество лиц, проходящих по делу о незаконном выводе активов ростовского ипподрома из государственной собственности. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на «Ъ», соответствующие...
«При малейшем подозрении – в ведро»: профессор рассказал, сколько хранить после Пасхи куличи и яйца

Общество 13.04.2026 13:33
После пасхальных застолий в холодильниках волгоградцев остаются недоеденные салаты, крашеные яйца и, конечно же, куличи. Доедать их, как и новогоднее «Оливье», придется как минимум несколько дней. Но безопасно ли это? Сколько дней можно хранить праздничные продукты без риска для собственного здоровья? Ответы на эти вопросы – в материале ИА «Высота 102».

Со свежестью куличей разобраться значительно проще – чем мягче, тем свежее. Однако производители все же советуют опираться не только на внешние факторы, но и изучать указанные на упаковке сроки годности. По словам специалистов, при комнатной температуре дрожжевая сдоба остается в «здравии» до пяти дней. Куличи на творожном тесте живут чуть меньше – для того, чтобы чаепития с праздничной выпечкой оставило лишь приятное послевкусие, растягивать удовольствие следует не более, чем на три дня. Правда, в холодильнике срок хранения продуктов увеличивается еще на неделю.

- Оцените кулич по его цвету, запаху и, конечно же, вкусу. При малейшем подозрении на то, что продукт пропал, не ставьте экспериментов над собственным здоровьем, - рекомендует заведующий кафедрой внутренних болезней ВолгГМУ Михаил Стаценко. – Надо иметь в виду, что кулич из творожного теста лучше хранить в холодильнике, а дрожжевую выпечку не следует класть в хлебницу, так как из-за отсутствия проветривания и повышенной влажности на сдобе может появиться плесень. Хорошей средой для микроорганизмов является и помадка, сделанная на основе белка и сахара. 

Сваренные вкрутую и раскрашенные во все цвета радуги яйца будут безопасны для волгоградцев в течение одного-двух дней – при хранении в условиях комнатной температуры. А вот в холодильнике один из основных символов Пасхи может протянуть и одну-две недели.

- В первую неделю Пасхи я бы советовал волгоградцам, соблюдавшим Пост, сохранять чувство меры. Если же безо всякого контроля есть жирное мясо или сало, творожные пасхи и куличи, вареные яйца, возникнет риск обострения со стороны желудочно-кишечного тракта. У людей с хроническими заболеваниями подобная смена рациона может привести к движению камней и обострению желчекаменной болезни, к обострению со стороны поджелудочной железы вплоть до панкреатита. Не исключены также воспаления желудка и двенадцатиперстной кишки. Так что, повторюсь, в вопросе питания крайне важна именно мера, - заключает профессор. 

Фото Андрея Поручаева

