Силовики пересчитали нелегалов, возводящих ЖК на севере Волгограда





В Волгограде правоохранители нагрянули без предупреждения на стройплощадки в Дзержинском районе. Силовики провели профилактику среди мигрантов и с удивлением обнаружили, что один из ЖК возводят нелегалы.







- Так, в ходе проверок полицейские выявили факты незаконного привлечения иностранцев к труду на строительных объектах. В отношении 6 иностранных граждан были составлены административные материалы по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ за осуществление трудовой деятельности на территории страны без разрешения на работу либо патента, - сообщили полицейские.

Кроме того, ещё один иностранец находился на территории России нелегально.

Отметим, шестёрке работников, трудящихся на стройке нелегально, правоохранители назначили штрафы по 5 тыс. рублей, а иностранец, который незаконно находился на территории РФ, помещён в центр временного содержания для последующего выдворения.

Фото и видео: правоохранители