



В Алексеевском районе Волгоградской области суд заступился за помощницу воспитателя МБОУ «Шарашенская СШ». Директор учреждения заставила женщину, чей муж воюет на СВО, уволиться якобы по собственному желанию.

Пока супруг защищает родину, волгоградка одна поднимает ребёнка. 13 января 2026 она написала заявление с просьбой предоставить отгул из-за необходимости оказания несовершеннолетнему срочной медицинской помощи. Однако руководитель отказалась пойти сотруднице навстречу и оформила прогул.

Впоследствии директор начала оказывать давление на мать, чтобы та уволилась. Женщина поддалась.

- Судом установлено, что увольнение работника было проведено с нарушением установленной законом процедуры, так как подача заявления об увольнении являлась не добровольным её волеизъявлением. Кроме того, стороной ответчика не было представлено доказательств того, что работодатель разъяснил истцу последствия увольнения в день подачи заявления без двухнедельной отработки, а также право отозвать заявление об увольнении по собственному желанию и в какие сроки, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Отметим, суд поддержал требования волгоградки и потребовал восстановить её на работе, а также выплатить ей среднюю заработную плату с 3 февраля по 8 апреля 2026 года. Решение может быть обжаловано.

Фото из архива ИА «Высота 102»