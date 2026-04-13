В Волгограде компании привлекают работников подарками и ДМС





В Волгоградской области более половины компаний предлагают работникам обучение за свой счёт, а также корпоративы и подарки, а 44% организаций повышают лояльность работников с помощью материальной помощи. Соответствующими данными поделились по итогу всероссийского исследования аналитики SuperJob.

Кроме того, каждый третий работодатель оплачивает сотрудникам мобильную связь, а каждый четвёртый оформляет полисы добровольного медицинского страхования. Ещё 14% организаций оплачивают работникам затраты на занятие фитнесом и предоставляют дополнительные отпускные дни. Ещё 12% компаний предоставляют льготные путёвки, а 11% услуги психологов и юристов.

