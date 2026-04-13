



Волгоград за год на 10 пунктов улучшил свои позиции во всероссийском рейтинге доходности инвестиций в недвижимость. Аналитики «РИА Новости» опубликовали данные свежего исследования.

По информации экспертов, Волгоград занял 34 место по доходности новостроек. Квадратные метры в областном центре могут принести владельцам до 2,9% годовых или же до 7,4% годовых с учётом сдачи помещений в аренду. Этот параметр рассчитан специалистами на основании среднегодовой реальной доходности за три года.

Примечательно, что годом ранее во всероссийском рейтинге Волгоград занимал лишь 44-ю строчку. В числе городов, которым областной центр дышит в спину: Чебоксары с доходностью 7,8% годовых, Кострома – 7,9%, Грозный и Астрахань – 8,7%.

Отметим, самыми прибыльными в России стали инвестиции в новое жильё на территории Иваново – 22% годовых, Горно-Алтайск – 20,9%, Челябинск – 19,4%. При этом в некоторых городах России эксперты отмечают отрицательную доходность вложений в недвижимость. В Москве инвесторы фиксировали убытки -3,7%, в Майкопе -3,1%, в Белгороде -1,7%.

