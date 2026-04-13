



В Волжском на 79-м году жизни скончался главный тренер сборной Волгоградской области по шашкам Иван Поминчук. Искренне влюбленный в свое дело, всего за месяц до кончины он участвовал в чемпионате России.

Шашкам, любимой с детства игре, Иван Поминчук посвятил всю жизнь. Своей страстью, профессиональным азартом и волей к победе он покорил не одно поколение детей. По словам учеников, он был не просто тренером, но также воспитателем и мудрым наставником.

- Благодаря неиссякаемой энергии Ивана Андреевича шашки в Волгоградской области пережили возрождение. По его предложению прошли всероссийские соревнования по русским шашкам. А в регионе стали регулярными чемпионаты и первенства Южного федерального округа, - сообщают в областном комитете физической культуры и спорта.

Ивана Поминчука называли примером человека, который не стареет, а взрослеет, но не теряет жажды жизни. В свои 78 лет он не только заявлялся на соревнования по шашкам в качестве участника, но и становился судьей на встречах таких же увлеченных, как и он, мастеров. Еще в марте главный тренер региона и мастер спорта России в составе сборной Волгоградской области участвовал в чемпионате России.

Прощание с известным спортсменом и тренером пройдет завтра, 14 апреля, в Волжском. Траурная церемония в Церкви святых Новомучеников и Исповедников Российских начнется в 10:00.

