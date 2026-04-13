В Волгоградской области детям с ОВЗ помогают найти свое призвание

Сегодня мы видим множество примеров, как люди с ограниченными возможностями ведут активный образ жизни и профессионально развиваются. Они доказывают: заниматься любимым делом можно и нужно, независимо от физических или ментальных особенностей. В Волгоградской области профориентации детей-инвалидов уделяется особое внимание. Так, в реабилитационном центре «Надежда» в городе Волжском реализуется программа «Мой выбор», где ребята знакомятся с разными видами деятельности через мастер-классы, встречи со студентами и экскурсии в учебные заведения.

Социализация через профессию

По словам заведующей отделением дневного пребывания центра «Надежда» Ольги Шроль, профориентация для воспитанников центра – это не просто этап выбора профессии, а важнейший инструмент социализации, самореализации и уверенности в будущем.

– Мы активно сотрудничаем с колледжами и техникумами, где они могут получить профессию, соответствующую их возможностям, – рассказала сотрудник «Надежды». – Преподаватели, студенты и наши выпускники регулярно приходят к нам в гости: делятся историями об учебе, выбранных специальностях, опыте трудоустройства. Это помогает детям с инвалидностью поверить в свои силы, в то, что они могут найти своё место в обществе и строить жизненные планы с оптимизмом.

Кроме того, в рамках программы специалисты организуют специальные занятия, позволяющие выявить интересы и возможности детей, познакомить их с миром профессий для дальнейшего самоопределения в учебе и при выборе своего призвания. Так, в преддверии Пасхи реабилитационный центр посетила компания «Виво Маркет». Представители оператора питания провели мастер-класс по украшению куличей глазурью и посыпками, а также вместе с участниками обсудили особенности работы повара-пекаря, повара-кондитера и повара в школьной столовой.

– Мы хотели донести, что повар – это не просто человек, который готовит еду, это творец, способный создавать кулинарные шедевры, – подчеркнула директор по стратегическому развитию «Виво Маркет» Мария Степанова. – Эта профессия дает возможность реализовать свои творческие способности и заниматься любимым делом в том числе и людям с ОВЗ. Более того, подобные мастер-классы – это еще и развитие мелкой моторики и навыка самообслуживания, чтобы такие дети чувствовали себя уверенно.

Во время мероприятия воспитанники учреждения проявляли живой интерес к кулинарной теме: активно отвечали на вопросы, рассказывали, что уже умеют делать сами, делились идеями и мечтами о том, какие блюда они хотели бы научиться готовить. А в завершении состоялось чаепитие, где они сами оценили свои творения.

Образование и поддержка

Как сообщили в комитете образования и науки Волгоградской области, сегодня получить профессию кондитера или повара можно в 13 колледжах и техникумах региона. Там же наряду со своими сверстниками осваивают эту специальность и ребята с «особенностями». В 2025 году на данные направления поступило 9 человек, относящихся к этой категории. Всего на текущий момент в ссузах учатся 30 студентов с ОВЗ.

Развиваться в профессии, обретать новые навыки им помогает и чемпионат профмастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

В 2026 году региональный этап стартует сегодня, 13 апреля, и продлится по 17-е число. Среди компетенций есть и кулинарные: «Мастер по обработке теста», «Пряничное дело», «Выпечка хлебобулочных изделий» и «Мастер по приготовлению пиццы». В проекте принимают участие и воспитанники детских садов. Юные таланты соревнуются по 4 направлениям, включая «Кондитерское дело».

Добавим, что по данным областного комитета социальной защиты населения, в регионе выстроена комплексная системная работа по поддержке семей с детьми-инвалидами. Так, с 2024 года заработала служба «Домашний консультант» для малышей до трех лет, проживающих в отдаленных селах. Специализированную помощь оказывают в центрах «Надежда», «Вдохновение» и «Доверие», а также в 20 реабилитационных отделениях для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. В регионе действуют 6 микрореабилитационных центров и 16 реабилитационных отделений, функционируют 13 служб для инвалидов в возрасте от 18 до 44 лет.

Фото предоставлено ООО "Виво Маркет"