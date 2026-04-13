



С 6 по 12 апреля волгоградские предприятия осуществили поставку очередной партии молочной продукции в Казахстан. Цистерны перед пересечением границ прошли дополнительный контроль.

- Управлением Россельхознадзора проведен ветеринарный контроль в отношении 60 т молочной продукции (сыворотка молочная сухая), предназначенной на экспорт в Республику Казахстан, - сообщили в контролирующем органе.

Отметим, вывоз молочки производился железнодорожным транспортом. По итогу лабораторных исследований эксперты подтвердили высокое качество экспортируемой продукции.

