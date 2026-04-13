Пожар на нефтебазе под Волгоградом испортил воздух





В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области огласили результаты мониторинга за атмосферным воздухом в связи с пожаром в Светлоярском районе. Как сообщили в ведомстве, исследования велись в дневное и ночное время 10 и 11 апреля.

- Во время пожара выявлялись превышения вредных веществ в атмосферном воздухе, после ликвидации возгорания превышений ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе не обнаружено, - отчитались в ведомстве.

Напомним, как сообщал губернатор Волгоградской области, 10 апреля в Светлоярском районе в результате террористической атаки БПЛА была повреждена емкость с нефтепродуктами, после чего вспыхнул пожар. В РПН в этот же день заявили о наблюдении за качеством воздуха над жилой застройкой в Волгоградской области.

