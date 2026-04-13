В Волгограде простятся с первым Народным учителем России





В Волгограде завтра, 14 апреля, простятся с Народным учителем России Юрием Назаровым, который 43 года возглавлял Волгоградский технический колледж.

Студент Волгоградского института инженеров городского хозяйства, во время обучения он работал каменщиком – под его руководством выполнялись гранитные работы на многих улицах и площадях Волгограда.

В 1973 году Юрий Назаров стал директором Волгоградского гидромелиоративного техникума, а ныне Волгоградского технического колледжа. За время своей работы, вспоминают коллеги, он внес немало новшеств в работу ссуза и вывел его на качественно новый уровень. Под его управлением колледж девять раз участвовал во Всесоюзной выставке достижений народного хозяйства СССР, а сам Назаров был удостоен Золотой медали главной выставки страны.

Победитель многочисленных конкурсов как эффективный управленец, в 2002 году он первый в истории отечественного профессионального образования получил звание «Народный учитель России». Педагог, чьи заслуги признали на самом высоком уровне, работал по принципу: «Учитель обязан заслужить профессиональное и моральное право сказать своему ученику: Делай, как я».

В колледже, который стал для его руководителя едва ли не вторым домом, он трудился до 2016 года. После этого Юрий Назаров вышел на пенсию, посвящая свободное время семье, а также увлекаясь коллекционированием репродукций и изучением истории архитектуры.

Прощание с Народным учителем России, скончавшемся на 86-м году жизни, пройдет завтра на Центральном кладбище в 10:00.

