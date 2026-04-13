Доктор наук из ВолгГМУ победила в конкурсе авторов детективов

Заведующая кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Волгоградского государственного медицинского университета Минздрава России Ольга Курушина стала победителем второго открытого конкурса для писателей «Нестоличный детектив». Как сообщили в пресс-службе вуза, всего в нем приняли участие 697 начинающих авторов со всей России, а рассказ волгоградки вошел в ТОП-20 финалистов конкурса.

Сюжет еще не опубликованного рассказа выстроен вокруг рецепта знаменитого Сарептского бальзама. В тихой гернгутерской общине находят мертвым хранителя секретного рецепта. Все считают смерть естественной, кроме молодой воспитанницы Марты Шульц, которая уловила в воздухе запах горького миндаля. Никто не хочет даже слушать доводы Марты. На ее сторону встают только учитель-вольнодумец Даниэль и строгая сестра Агата. Пока благочестивая община требует «не выносить сор из избы», Марта и Даниэль начинают опасное расследование, которое ставит под угрозу единство колонии.